Portekiz'den Filistin adımı: Resmen tanıdı

Filistin'i son 24 saat içinde resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükseldi.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ RESMEN TANIDILAR

İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurarak, "kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü desteklediklerini" ifade etti.

Önümüzdeki günlerde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Fransa ve Belçika’nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 283 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 575 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 724 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 473 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.