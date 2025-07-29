Portekiz'de 3 büyük orman yangınına müdahale sürüyor

Ülkemizde olduğu gibi dünyadan da yangın haberleri gelmeye devam ediyor...

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Güneybatı Avrupa ülkesi Portekiz'de 3 büyük orman yangını çıktı.

KÖYLÜLER TAHLİYE EDİLİYOR

En büyük yangının sürdürdüğü başkent Lizbon'un kuzeyindeki Arouca bölgesinde, onlarca köylü tahliye edildi.

Turistik yürüyüş alanı Passadicos do Paiva, ziyaretçilere kapatıldı.

İspanya sınırına yakın Ponte da Barca bölgesindeki Peneda-Geres milli parkında ise cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangını henüz söndürülemedi.

Yangından yükselen duman, çevredeki köyleri sardı.

İSPANYA'DAN DESTEK

İspanya, bölgedeki alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla 4 sayıda uçak gönderdi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, Penamacor bölgesindeki diğer bir yangının ise Joao Pires köyüne yaklaştığını belirtti.

Alevlere binden fazla personelle müdahale sürüyor.