Portekiz'de aşırı sıcaklar: Bir haftada 264 kişi öldü

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar ile 75 yaş üstü bireylerde ölümlere yol açtı. Geçtiğimiz bir haftada, büyük bölümü ülkenin kuzeyinde olmak üzere 264 kişi sıcak kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, bu ölümlerin normalde beklenen sayıların yüzde 21,2 üzerinde olduğunu belirtti.

SICAK HAVA DALGASI NEDENİYLE "ALARM DURUMU"

3-7 Ağustos tarihleri arasında yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olması beklenirken, Portekiz hükümeti yangın riskine karşı ülke genelinde “alarm durumu” ilan etti. İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, devam eden yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangınlarına karşı olağanüstü tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki hafta zorlu geçecek” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ormanlık alanlara girişler, bu bölgelerde ateş yakılması ve makineyle tarımsal faaliyetler yasaklandı. Ayrıca havai fişek ve benzeri piroteknik ürünlerin kullanımına da geçici olarak izin verilmeyecek. Yangınla mücadele ekiplerindeki izinlerin de askıya alındığı bildirildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, sıcaklıkların birçok bölgede 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Son günlerde ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde çıkan büyük çaplı yangınlara 1300’den fazla itfaiyeci, 13 uçak ve yaklaşık 100 kara aracıyla müdahale edilmişti.

SICAK HAVA DALGASI İSPANYA'YI DA SARDI

İber Yarımadası’nın diğer ülkesi İspanya da aynı sıcak hava dalgasından etkileniyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 3-7 Ağustos tarihleri arasında Endülüs, Kastilya ve Leon, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya ve Madrid bölgelerinde sıcaklıkların 40°C'yi aşmasının beklendiğini açıkladı.

Bu bölgelerdeki yerel yönetimler de alarma geçerek sıcaklık kaynaklı risklere karşı önlemleri artırdı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne göre, 2025 yılı içerisinde İspanya'da toplamda 43 bin hektar ormanlık alan yandı. Temmuz 2025’te meydana gelen yangınlarda ise 26 bin 300 hektarlık alan kül oldu. Bu rakam, Mart 2023’ten bu yana bir ay içinde kaydedilen en yüksek yangın hasarı olarak kayıtlara geçti.

Şu anda ise ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Ourense kentine bağlı Vilaverdos’ta devam eden yangın 400 hektarlık bir alanı etkilerken, çevredeki iki köyde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.