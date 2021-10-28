Portekiz’de siyasi kriz: Meclis bütçeyi onaylamadı

Portekiz Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından sunulan 2022 bütçe önerisini reddedildi. Portekiz demokrasi tarihinde böyle bir olay ilk kez yaşandı.

Portekiz Cumhuriyet Meclisi'nde, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından sunulan 2022 genel bütçe tasarısı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 108 kabul, 117 ret ve 5 çekimser oy ile Costa’nın bütçe tasarısı meclis tarafından reddedildi.

PORTEKİZ TARİHİNDE BİR İLK

Meclis oylamasında hükümete dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) Partisi ve Portekiz Komünist Partisi’nin (PCP) ise ret oyu kullanmasının sonucu etkilediği belirtildi.

Portekiz demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan bu olay üzerine muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalarda, Başbakan Costa’nın istifa etmesi gerektiği belirtildi.

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COSTA, İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Portekiz’de Sosyalist Parti (PS) ile 2015 yılından bu yana yönetimde olan Başbakan Costa ise yaptığı açıklamada, hükümetin bu oylamadan vicdanı rahat ve başı dik bir şekilde çıktığını ifade etti.

En olumsuz koşullarda bile kabinesinin görevi başında olacağına dikkat çeken Başbakan Costa, istifa etmeyi düşünmediğini kaydetti.

ERKEN SEÇİM İDDİASI

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın, yetkisini kullanarak mevcut hükümeti feshetmesi ve erken seçim kararı alması bekleniyor.