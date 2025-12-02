Prada uzun uğraşlardan sonra Versace'yi satın alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çekişmeleriyle ünlü olan moda dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

En büyük moda markalarından Versace'nin, bir diğer büyük marka olan Prada tarafından satın alınacağı belirtildi.

Versace'nin sahibi olan Capri Holdings'in Tapestry'e satılması planı iptal edilince, senelerden beri Versace'yi satın almak isteyen Prada için bir fırsat oluştu.

Mevcut durum, Prada'nın yıllardır hedeflediği satın almanın gerçekleşmesini sağladı.

1,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

CNN'in haberine göre, 1,3 milyar euro, yani yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki anlaşma Capri Holdings ile Prada arasında imzalandı ve nisan ayında gerçekleşecek olan Versace'nin alınması işlemini kesinleştirdi.

PRADA'NIN VARİSİ VERSACE'Yİ YÖNETECEK

Prada'nın sahipleri Miuccia Prada ve Patrizio Bertelli'nin oğlu Lorenzo Bertelli'nin, Versace'yi yönetmesi bekleniyor.

Bertelli, kasım ayında Reuters'a yaptığı konuşmada, anlaşma gerçekleşirse Versace'nin yönetim kurulu başkanı olacağını açıklamıştı.

Versace'yi almak istemelerinin arkasındaki iki büyük sebebin, yatırımın risksiz oluşu ve şirketin bu parayı hak etmesi olduğunu söyleyen Lorenzo Bertelli, anlaşmaya ilişkin "Uzun zamandır üzerine çalışılan bir şeydi." dedi.