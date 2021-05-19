Prens Harry, İngiltere’ye dönecek

Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın doğum gününde Prens William’a katılmak üzere İngiltere’ye dönmeyi planlıyor. Ancak saray kaynakları, aile arasında gerginlik yaşanmasından endişeleniyor.

Megxit'ten bu yana ilişkileri gergin olan Harry ve William kardeşler, anneleri Prenses Diana’nın 60. doğum günü olan 1 Temmuz'da, Londra'daki Kensington Sarayı'nda Diana heykelinin açılışı için yeniden bir araya gelecek.

Page Six’e konuşan bir Buckingham Sarayı kaynağı, 36 yaşındaki Prens Harry için “Hiç kimse Harry’ye gelme demiyor ama ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Harry’nin geleceği bize söylendi ama her şey nasıl olacak? Ailesini önceden görmeden açılış günü mü ortaya çıkacak?” şeklinde konuştu.

BEBEĞİN DOĞMASINA BAĞLI

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Çiftin ikinci bebeğinin bir kız olacağı biliniyor.

Heykel açılış etkinliğinin, yakın zamanda doğması beklenen bebeğin geliş zamanlamasına bağlı olduğu söyleniyor.

"GENETİK ACILARIM VAR"

Prens Harry, geçen hafta Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına konuk olmuş, kraliyet ailesindeki yaşamını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

“Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim.” diyen Prens Harry, “Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor.” ifadesini kullanmıştı.

"HAYATIM TRUMAN SHOW GİBİYDİ"

20’li yaşlarındayken kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum.”

"TERAPİ SAYESİNDE KAFAMI GÖMDÜĞÜM KUMDAN ÇIKARABİLDİM"

Psikolojik yardım aldığı süreçten de bahseden Prens Harry, “Meghan, kontrol edemediğim şeylerin bana zarar verdiğini söyleyebiliyordu. Terapi sayesinde kafamı gömdüğüm kumdan çıkarabildim. Parçaları birleştirmeye başladım ve babamın ailesinin ona davrandığı gibi bana davrandığını gördüm. Peki ben bunu kendi çocuklarım için nasıl değiştirecektim? İşte buradayım, ailemi alıp ABD’ye taşındım. Plan bu değildi ancak bazen ailenizi ve ruh sağlınızı ön plana koyarak kararlar almanız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.