Prens Harry Londra’da yanlış kapıyı çaldı

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Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra özel yaşamını gizli sürdürmeye çalışan Prens Harry, bu kez Londra sokaklarında yaşadığı bir karışıklıkla gündeme geldi.

Arkadaşını ziyaret etmeye çalışan Sussex Dükü, yanlış kapının zilini çaldı ve bu sırada güvenlik kamerasına takıldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, mahalle sakinleri olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDI

Apartmanda yaşayan bir kişi, kapıyı temizlikçisinin açtığını ancak gelen kişinin kim olduğunu ilk başta anlayamadığını belirtti.

Apartman sakini, “Kameraya baktığımızda Harry olduğunu fark ettik. Komşular birbirine söyleyince hepimiz ‘Gerçekten oymuş!’ dedik,” ifadesini kullandı.

"HANGİ DAİREYE GİDECEĞİNİ BİLMEDEN DOLAŞMASI TUHAF"

Bir diğer kaynak ise Harry’nin kapısını çaldığı dairelerin, aynı yolun iki zıt ucunda yer aldığını belirterek mesafenin yaklaşık 800 metre olduğunu söyledi.

Aynı kişi, “Hangi daireye gideceğini bilmeden dolaşması tuhaf. Çoğu insan böyle bir durumda çekinir” dedi.

KAMERALARA YAKALANDI

Görüntülerde Harry’nin mavi takım elbisesiyle ve telefonla konuşurken bina girişinde beklediği görülüyor.

Söz konusu kareler, The Sun on Sunday gazetesinin, Harry’nin kaldığı evde güvenlik protokollerini ihlal ederek dışarıdan yemek siparişi verdiği yönündeki haberinden kısa süre sonra ortaya çıktı.