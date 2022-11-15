Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı

Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı

ABD'de bir etkinliğe katılarak ödül alacak olan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine yakın oturmak isteyenler 1 milyon dolar ödeyecek.

İngiliz Prens Harry (38) ve Meghan Markle (42) çifti, New York'ta düzenlenecek bir davette insan hakları ödülü alacak.

Daha önce ABD eski başkanı Barack Obama'nın aldığı bu ödül, 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

1 milyon doları ödeyen oturur

Ancak bu törenle ilgili ilginç bir detay göze çarpıyor.

Buna göre Kraliyet çiftine yakın oturmak isteyenlerin, 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Bağış yapılacak

Bu ödeme dört kişiyi kapsıyor ve VIP masa olarak geçiyor.

Gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacak.