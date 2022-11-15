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    Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı

    ABD'de bir etkinliğe katılarak ödül alacak olan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine yakın oturmak isteyenler 1 milyon dolar ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:26
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    Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı

    İngiliz Prens Harry (38) ve Meghan Markle (42) çifti, New York'ta düzenlenecek bir davette insan hakları ödülü alacak.

    Daha önce ABD eski başkanı Barack Obama'nın aldığı bu ödül, 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

    1 milyon doları ödeyen oturur

    Ancak bu törenle ilgili ilginç bir detay göze çarpıyor.

    Buna göre Kraliyet çiftine yakın oturmak isteyenlerin, 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

    Bağış yapılacak

    Bu ödeme dört kişiyi kapsıyor ve VIP masa olarak geçiyor.

    Gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacak.

    Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı #1

    Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı masada oturmak paralı #2


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