Prens Harry ve Meghan Markle ‘sürekli kavga ediyor’ iddiası

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın hayal kırıklığı yaşadığı, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü.

Hayranları için aşkın vücut bulmuş hali olan Prens Harry ile Meghan Markle cephesinden şoke eden bir iddia yayıldı.

İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü gibi değil.

Harry ile Meghan’ın durmadan tartıştığı, kavga ettiği öne sürülüyor.

BİRBİRLERİNİ YİYORLAR

Kraliyetin aykırı çiftinin, 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri söyleniyor.

Bu durumun çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.

MARKLE'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Bu iddiaların yer aldığı haberlerde; eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ABD'ye döndüğünde önüne kırmızı halılar serileceğini düşündü ancak pek de öyle olmadı.

Ülkeye ayak basmaları adeta kaosa dönüşen çift, her ne kadar söylenenlere kulak tıkayıp yoluna baksa da, hatta bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da, bunlar Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi.

HOLLYWOOD HAYATINA UYUM SAĞLAYAMADI

Öte yandan doğup büyüdüğü ülkeyi geride bırakan Prens Harry'nin Hollywood hayatına çok da iyi uyum sağlayamadığı ileri sürülüyor.

Bu durum da eşi Meghan Markle'ın gerilim yaşamasına neden oluyor.

SORUMLULUKLARINDAN UZAKLAŞMAKTAN DOLAYI MUTLU

Basına yansıyan bu iddialara göre aslında Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesindeki sorumluluklarından uzaklaşmaktan dolayı mutlu.

Vaktini oğlu Archie ile oynayarak, köpeğini kumsalda gezdirerek geçiriyor.

‘İŞ BAĞLANTILARI KOVALA’

Ama bu iddialara göre Meghan Markle, kocasının da tıpkı kendisi gibi vaktinin büyük bölümünü iş bağlantıları kovalayarak geçirmesini istiyor.

Bu tezatlık da çiftin arasında bir gerilim doğmasına neden oluyor.

Harry'nin potansiyel iş bağlantılarının yanı sıra kendi arkadaşlarıyla kaynaşmaya çalışmaması da Meghan Markle'ı rahatsız eden ayrıntılar arasında.

PRENS GİBİ DAVRANMASINI İSTİYOR

Bu arada Meghan Markle, kocasının hep aynı gri takım elbiseyi ya da tişörtü giymesinden, sürekli beyzbol şapkası takmasından çok hoşlanmıyor.

Yine bu iddialara göre Markle, eşinin bir prens gibi davranmasını istiyor.

EN YAKIN ARKADAŞI KAYINVALİDESİ

Bu arada Harry'ye en büyük desteği de Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'in verdiği konuşulanlar arasında.

Kızının, herkesi yönlendirmeyi, kontrol altında tutmayı seven karakterinin, damadı için zor olduğunu bilen Ragland, bu konularda Harry'nin yanında…

Yine konuşulanlara göre Doria Ragland, kısa sürede Harry'nin en yakın arkadaşı oldu.