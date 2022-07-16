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    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek

    Körfez İşbirliği Konseyi'nde konuşan Suudi Arabistan Veliahdı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman, "Gerçekçi olmayan enerji politikaları enflasyonu daha da yükseltecek. " dedi.
    • 16.07.2022 - 23:12
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    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek

    Suudi Arabistan Veliahdı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) katıldı.

    Selman konseyde, üye ülkeler (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ABD Başkanı Joe Biden, Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen, Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde konuştu.

    "Gerçekçi olmayan enerji politikaları enflasyonu daha da yükseltecek"

    Suudi Arabistan Veliahdı Prens Muhammed bin Selman konuşmasında, küresel talebi karşılamak için fosil yakıt ve temiz enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine, işsizliğin artmasına ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açacağını söyledi.

    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek #1

    "Krallığın üretimi artırmaya yönelik daha fazla kapasitesi yok"

    İHA'nın haberine göre, Prens Muhammed bin Selman ayrıca konuşmasında, Suudi Arabistan'ın şu anda 12 milyon olan enerji üretim kapasitesini 2027 yılına kadar günde 13 milyon varile çıkardığını ifade ederken, "Gelecekte Krallığın üretimi artırmaya yönelik daha fazla kapasiteye sahip olmadığını” bildirdi.

    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek #2

    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek #3

    Prens Selman: Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyon getirecek #4


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