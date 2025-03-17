Prens Selman 'Suudi Mimarlık Haritası'nı tanıttı

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Ülkesini uluslararası arenaya sokmak için sık sık radikal adımlar atan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, turizmi canlandırmak için de yeni bir proje tanıttı.

Selman, ülkenin coğrafi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek oluşturulan 19 mimari tarzın yer aldığı "Suudi Mimarlık Haritası"nı yayınladı.

VİZYON 2030 HEDEFİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Suudi Mimarlık Haritası, yaşam kalitesini artırmayı, kentsel peyzajı geliştirmeyi ve "Vizyon 2030" hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

2,13 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Haberde, Suudi Mimarlık Haritası projesinin 2030 yılına kadar toplam gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8 milyar riyalden (2,13 milyar dolar) fazla katkıda bulunması ve 34 binden fazla yeni iş fırsatı sağlaması bekleniyor.

Suudi Mimarisi Tasarım Rehberi Yüksek Komitesi Başkanı olan Veliaht Prens bin Selman, bunun ülkenin yerel tabiatıyla uyumlu, geleneksel mimari tarzları modern yöntemlerle birleştiren sürdürülebilir kentsel şehirler geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

"ŞEHİRLERİMİZİN GELİŞTİĞİ BİR GELECEK"

Bin Selman, "Suudi Mimarlık Haritası, şehirlerin çekiciliğini artırarak dolaylı ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak, bu da ziyaretçi ve turist sayısında artışa yol açacak, turizm, misafirperverlik ve inşaatla ilgili sektörlerin büyümesini destekleyecektir. Ayrıca şehirlerimizin ve topluluklarımızın geliştiği bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Suudi Mimarlık Haritası, ülkenin idari bölünmesine bağlı olmaksızın, ilham aldığı bölgenin coğrafi, doğal ve kültürel özelliklerini yansıtan 19 mimari üslubu içeriyor.

Her bir stil, nesiller boyunca aktarılan yapı desenlerini yansıtan kentsel ve tarihi çalışmalara dayanarak belirlendi.

Tasarım yönergeleri, büyük kamu projeleri ve ticari binalarla başlayarak uygulanacak ve ilk etapta El-Ahsa, Taif, Mekke-i Mükerreme ve Abha'da uygulanacak.