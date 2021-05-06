Prens William ve Middleton, "Hiç olmamasındansa geç olması iyidir" diyerek Youtube hesabı açtıklarının müjdesini verdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin taht varisi olan Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, Youtube kanalı açtı.

Gündemden uzak kalmak istemeyen ve her kesime hitap etmek isteyen Dük ve Düşes, bu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bir video ile duyurdu.

"HİÇ OLMAMASINDANSA.."

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin katı olan birçok kuralını delmeyi başaran çift, kendilerini takip edenlere Youtube üzerinden de seslenecek.

Instagram'dan yayınlanan videoda konışan ikili, “Hiç olmamasından geç olması iyidir. Youtube’dayız” ifadelerini kullandı.

Prens William ve Kate Middleton: Youtube’dayız VİDEO









1.5 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Dük ve Düşes'in resmi Twitter hesaplarından da paylaşılan video 19 saat içerisinde 1.5 milyondan fazla görüntülenme aldı.

İkilinin Yoıutube kanalını nasıl kullanacağı ve hangi içerikleri yayınlayacakları ise şimdiden merak edilmeye başlandı.



