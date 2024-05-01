Mehmet Şimşek: Kayıt dışılıkla her alanda, her yerde 7/24 mücadeleye devam… Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 81 ilin giriş-çıkışında ticari araçların belgelerini kontrolü sonucunda 4 günde toplam 29 milyon TL ceza kesilmesi ile ilgili "mücadeleye devam" mesajı verdi.

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Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla kayıt dışılıkla mücadelede 24 saat esaslı denetimler başlattı.

Mal ve ürün sevkiyatı yapan ticari araçlar 81 ilin giriş-çıkışında ticari araçlar durdurulup, belgeler kontrol ediliyor.

Bu denetimler sonucunda 4 günde toplam 29 milyon TL ceza kesildi.

Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından Sabah'ta yayınlanan bir haberi alıntılayarak yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi:

Kayıt dışılıkla her alanda, her yerde 7/24 mücadeleye devam…

Bakanlık, 24 saat esaslı denetimler yürütüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadeleye yeni yöntemlerle devam ediyor. Maliye şimdi de 24 saat esaslı denetimlere başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) denetim ekipleri nöbet tutuyor.

Ticari araçlarda irsaliye, fatura ve kaçak işçi kontrolü yapılıyor

Türkiye'nin tüm illerinde yapılan uygulamaya göre, ticari tır ve kamyonlar şehir girişlerinde durdurularak denetleniyor. Taşınan yüklerle ilgili sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli faturanın düzenlenip düzenlenmediği ve kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol ediliyor.

Yol denetimi

24 Nisan'dan bu yana Türkiye genelinde 211 noktada eş zamanlı denetimler yapılıyor. GİB'in ekibi, belge düzenine uyulmadığını tespit ederse, özel usulsüzlük cezası kesiyor.

Her bir usulsüz belge için 3 bin 400 lira ceza

Araçta bulunması gereken sevk ve taşıma irsaliyesi için ayrı ayrı 3 bin 400 lira para cezası uygulanıyor.

Taşınan mala ilişkin yasal sürede fatura düzenlenmediğinin tespiti halinde her bir fatura için 3 yüzde 400 liradan az olmamak üzere, belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Denetimlerle; taşınan malın, gerek taşıyıcı mükellefin gerekse malı alan ve satanın kayıtlarında yer alıp almadığı karşılaştırılıyor.

Dört günde 29 milyon TL ceza

Dört günde 211 noktada 17 bin 580 mükellef denetlendi. Bu denetimlerde belge düzenine uymadığı görülen 6 bin 974 mükellefe yaklaşık 29 milyon TL ceza kesildi.

Denetimlerde 174 mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, 81 şoförün ise sigorta kaydı olmadığı da tespit edildi.