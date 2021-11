Prens William ve Prens Harry arasında soğuk rüzgarlar iddiası

Kraliyet Ailesi’nin genç üyeleri Prens Harry ve Prens William’ın basında birbirlerine karşı karalama kampanyası yürüttükleri, belgesel tadındaki film ile öne sürüldü.

The Princes and the Press (Prensler ve Basın) adını taşıyan belgesel, BBC'de yayınlanmadan önce Kraliyet Ailesi tarafından izlendi.

BBC 2'de pazartesiyi salıya bağlayan gece yayınlanacak ve Prens Harry ile Prens William kardeşlerin birbirlerini karalama kampanyası yürüttüğünü öne süre belgesel, şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen 95 yaşındaki Kraliçe'yi üzdü.

Kraliyet kaynakları, iddiaları “dedikodu” diye nitelendirdi.

BELGESEL TOPLANTISI

İki bölümden oluşan belgesel, William ve Harry'nin medyayla ilişkisine dair “bağlam” oluşturmayı hedefliyor.

Belgesel nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles ve Prens William'ın şikayette bulunmak üzere bir araya geldiği de iddialar arasında.

Film, monarşiyi ‘saçma’ diye nitelendiren gazeteci Amol Rajan'ın imzasını taşıyor.

Her iki prens de bu konuya hassas biçimde yaklaşıyor.

BİR BAŞKA BELGESEL ENGELLENMİŞTİ

Kardeşler, bu yıl benzer iddiaları gündeme getirecek bir başka belgeseli engellemişti.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin biyografisini yazan Omid Scobie'nin, Prens William'ın çalışanlarının Prens Harry'nin ruh sağlığına yönelik bir haberi sızdırdığına dair iddiaları temmuzda ITV'de yayımlanmadan saatler önce Harry And William: What Went Wrong? (Harry ve William: Yanlış Giden Neydi?) belgeselinden çıkarılmıştı.