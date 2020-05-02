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Prenses doğum gününde yardım kolisi paketledi
İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5’inci yaşını karantina altında kutladı.
- DHA
- 02.05.2020 - 13:36
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5’inci yaşına girdi.
İngiliz tahtının 4’üncü sıradaki veliahttı Prenses Charlotte’un, koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerini hazırlarken çekilen fotoğrafları yayınlandı.
PAKET HAZIRLADI
Charlotte, 5’inci doğum gününü, yardım paketleri hazırlayarak geçirdi.
TAHT SIRASI GEORGE'DEN SONRA
Prenses Charlotte, tahta çıkma sırasında abisi Prens George’dan sonra geliyor.