Dolar
7.0086
0.2933%
Euro
7.7038
0.744%
Altın
1700.38
0.8104%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
383.512
1.1486%
Bitcoin
61637.98
-0.3857%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Prenses doğum gününde yardım kolisi paketledi

    İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5’inci yaşını karantina altında kutladı.
    • DHA
    • 02.05.2020 - 13:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Prenses doğum gününde yardım kolisi paketledi

    İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5’inci yaşına girdi.

    İngiliz tahtının 4’üncü sıradaki veliahttı Prenses Charlotte’un, koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerini hazırlarken çekilen fotoğrafları yayınlandı.

    PAKET HAZIRLADI

    Charlotte, 5’inci doğum gününü, yardım paketleri hazırlayarak geçirdi.

    TAHT SIRASI GEORGE'DEN SONRA

    Prenses Charlotte, tahta çıkma sırasında abisi Prens George’dan sonra geliyor.

    Görüş Bildir