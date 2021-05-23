Prenses Latife ile ilgili yeni fotoğraf paylaşıldı

Prenses Latife ile ilgili yeni fotoğraf paylaşıldı

Dubai'deki alışveriş merkezinde çekildiği belirtilen görüntülerde, Latife'nin üç kişiyle birlikte olduğu görülüyor. Fotoğraf, spekülasyonlara neden oldu.

Üç yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, geçen şubat ayında banyoda kaydettiği görüntülü mesajında babası tarafından alıkonulduğunu söylemişti.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum'un kızı Latife, bir villada rehin tutulduğunu söylemiş, görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Prenses Latife'nin serbest bırakılması yönünde çağrılar yapılırken, el Maktum'un kızının yıllar sonra yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre, hem eski Kraliyet Donanması üyesi Sioned Taylor hem de başka bir kullanıcı tarafından Instagram'da yayınlanan bir fotoğrafta, Prenses Latife'nin Dubai'deki bir alışveriş merkezinde iki kişiyle oturduğu görülüyor.

SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLDU

Fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak arka plandaki sinemada yer alan bir film reklamının, 13 Mayıs'ta BAE'de gösterime giren yapım olduğu kaydedildi.

Prensesin arkadaşlarının, BBC'ye yaptığı açıklamada fotoğrafın doğruluğunu onayladığı aktarıldı.

Bununla birlikte fotoğraf, neden ve ne zaman yayınlandığına dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Geçen ay Birleşmiş Milletler, BAE'nin Latife'nin hala hayatta olduğuna dair ikna edici kanıt sunamadığını bildirmişti.

BAE'NİN PLANI...

Londra merkezli "Dubai'de Tutuklular" adlı örgütün kurucusu Radha Stirling, fotoğrafa ilişkin "BAE'nin belki de Latife'nin kamusal hayata dönmesine izin vermeyi planladığını gösteriyor." yorumunda bulundu.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin tutuyor ViDEO