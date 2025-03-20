Putin, Ahmed Şara'ya destek mesajı gönderdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basına açıklamalarda bulundu.

Peskov, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek mesajı gönderdiğini açıkladı.

DESTEK MESAJININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

Peskov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Putin mesajında, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla ülkedeki durumun hızla istikrara kavuşturulmasına yönelik girişimleri destekledi.



Mesajda, Rusya'nın geleneksel ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Suriye'nin yönetimiyle ikili gündemdeki tüm konularla ilgili işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı.