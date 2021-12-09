Putin basına yaptığı açıklamada NATO'yu uyardı

Ukrayna ile yaşanan gerginlikler hakkında demeçlerde bulunan Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından endişe duyduklarını belirtti.

Son zamanlarda Rusya ve Ukrayna arasında artan siyasi ve askeri anlaşmazlıklar, bütün ülkelerin ilgilerini iki ülke üzerine çevirmesine neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke liderleriyle artırdığı siyasi temaslar, yaşanan krize çözüm getiremedi.

Son olarak basın mensuplarına demeçlerde bulunan Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ve Ukrayna hakkındaki soruları yanıtladı.

"ABD İLE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Biden ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Rus lider, "Sanıyorum ABD tarafı da görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyor. Önemli olan görüşmeler yapabiliyor olmamız. Rusya ile ABD arasında güvenlik konularını ele alacak ortak bir yapı kurma kararı aldık." dedi.

"RUSYA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HAKKINA SAHİP"

Ukrayna'nın işgali hakkında gelen soruya yanıtsız kalmayan Putin, "Bu provokatif bir soru. Rusya barışçıl bir dış siyaset güdüyor. Ancak güvenliğini sağlama hakkına da sahip. Bunu ortaklarımızla, dün de ABD Başkanı Joe Biden’la istişare ettik ve ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, NATO'YA GİRERSE BİZE TEHDİT OLUŞTURACAK"

Putin, NATO’nun doğuya yönelik genişlemesi olasılığına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden endişe duymamamız mümkün değil. Ukrayna NATO’ya girerse, ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" diye konuştu.

"ORTAKLARIMIZI UYARIYORUZ"

NATO’nun "Ukrayna pahasına" doğuya doğru genişlemesinin Rusya açısından bir güvenlik konusu olduğunun altını çizen Putin, "Ortaklarımızı, bunun bizim için kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Elbette her ülkenin güvenliğini sağlamak için en kabul edilebilir yolu seçme hakkı vardır ancak bu diğer ülkelerin çıkarlarını ihlal etmeyecek şekilde yapılmalıdır." şeklinde konuştu.