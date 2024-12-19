Putin: Esad'la Rusya'ya geldiğinden beri görüşmedik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısında konuştu.

Toplantıda önemli konulara değinen Putin'in önceliği Ukrayna'da devam eden savaş oldu.

Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı.

ESAD'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Putin'in diğer bir değerlendirdiği gündem ise Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'ya sığınmacı olarak gelen Esad oldu.

Esad'a Rusya'ya gelmesi için bizzat onay veren Putin, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

"ESAD'LA GÖRÜŞECEĞİZ"

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

Putin açıklamasında, "Moskova'ya geldiğinden beri Esad’la görüşmedim ama yakında görüşmeyi planlıyorum. Orada 12 yıl önce kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice’ı da soracağım." ifadelerini kullandı.

"RUSYA, SURİYE'DE YENİLMEDİ"

"Orada bir terör yuvasının oluşmasını önlemek için geldik ve genel olarak hedeflerimize ulaştık. Rusya Suriye'de yenilmedi, orada hedeflerimize ulaştık. Suriye'deki üslerimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu şu an için bilmiyoruz. Suriye'deki üslerimizin geleceğini, oradaki mevcut yetkililerin eylemlerine dayanarak karar vereceğiz." ifadelerini kullanan Putin, Suriye'de yaşananların Rusya için bir yenilgi olmadığını belirtti.

"4 BİN İRAN YANLISINI SURİYE'DEN ÇIKARDIK"

Putin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, 30 bin hükümet askerinin ve İran yanlısı birliklerin ise savaşmadan geri çekildiğini belirtti.

"Moskova, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Khmeymim üssünü ve Tartus'taki üssü kullanmayı teklif etti." dedi.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSLERİ

Suriye'deki Rus askeri üslerini korumak konusunda düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani gerekçelerle kullanmalarını söyledik. Aynı şey Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" diye ekledi.

"TRUMP'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump'la 4 yıldan fazla süredir konuşmadığını söyleyen Putin, ne zaman görüşeceklerini bilmediğini ancak Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Trump'la görüşme öncesinde Rusya'nın zayıf konumda olup olmayacağı da sorulan Putin, "Güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Rus lider, tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya'ya karşı savaştığını ifade etti.

AUSTIN TICE OLAYININ GEÇMİŞİ

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kayboldu. 2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle görüşmeler yaptı fakat şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgiye erişilemedi.