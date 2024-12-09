Kremlin: Esad'a sığınma hakkı kararını Putin verdi

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Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti.

13 yıldır rejime karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Muhalifler karşısında güç kaybettiklerini açıklayan Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü açıkladı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşar Esad, Şam'dan çıkarak ülkesinden kaçtı ve Rusya'da ailesiyle birlikte sığınmacı oldu.

Esad ve ailesinin Rusya'da olduğunun öğrenilmesinin ardından, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

"SIĞINMA KARARINI BİZZAT PUTİN VERDİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, muhaliflerin Şam'a girmesi sonrası ülkeden ayrılan Beşar Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu söyledi.

PUTİN VE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiği konusunda bilgi vermedi, yakın zamanda planlanmış bir Putin-Esad görüşmesinin de olmadığını ifade etti.

"ANKARA İLE DİYALOG HALİNDEYİZ"

Sözcü ayrıca, Suriye'de yaşananlarla ilgili durum da dahil olmak üzere Moskova ve Ankara'nın diyalog halinde olduğunu söyledi.

"BÖLGEDE DİYALOG NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Peskov, gazetecilerin "Türkiye'nin Suriye'deki rolü" ile ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi: