Putin ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez görüştü.

Gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin, Kremlin Sarayı Basın Servisi’nden açıklama yapıldı.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAYLAR

Yapılan açıklamada, "Putin, Ukrayna çatışmasının, uzun yıllar boyunca Rusya’nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna’da Rusya aleyhinde bir ileri karakol oluşturan ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesine göz yuman Batılı devletlerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu hatırlattı" denildi.

Açıklamaya göre Putin, "Batılı ülkelerin Ukrayna’yı çeşitli modern silahlarla destekleyerek çatışmaları uzatmaya yönelik bir çizgi izlediğini" belirtti.

Putin, "Ukrayna krizinin kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve yeni toprak gerçeklerine dayanmasını öngören, kapsamlı ve uzun vadeli nitelikte olması gereken muhtemel anlaşmalara ilişkin temel yaklaşımlarını" teyit etti.

İRAN ÇEVRESİNDEKİ KRİZ VE BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR ELE ALINDI

Liderlerin, İran ile İsrail arasındaki çatışma ve ABD’nin İran hedeflerine yönelik saldırıları çerçevesinde, Orta Doğu’daki durumu görüştükleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkına saygı gösterilmesinin ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği dahilinde yerine getirmesinin önemine dikkat çektiler. Putin ve Macron, İran çevresindeki kriz ve bölgedeki diğer çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdiler.



Liderler, İran’ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu’daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

ORTA DOĞU'DA ÇÖZÜM İÇİN TEMASLARI SÜRDÜRME KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR

Putin ve Macron’un, Orta Doğu’da çözüm için temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarının kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:

Ayrıca Rusya ve Fransa’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladılar. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, Rusya ve Fransa’nın, Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasında, ayrıca küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin muhafaza edilmesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak özel bir sorumluluğa sahip olduklarını belirttiler.

İKİ İSİM ARASINDA SON GÖRÜŞME 11 EYLÜL 2022'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kremlin Sarayı’ndan edinilen bilgilere göre, Putin ve Macron arasındaki son görüşme, 11 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmişti.

Görüşmenin konuları ise Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum, Ukrayna askerlerinni Donbas’taki sivil hedeflere yönelik bombardımanları ve tahıl anlaşmasının geleceği olmuştu.