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    Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 20:27
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    Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet telefonda görüştü.

    Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı aktarıldı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Bennett'in, Putin'e bazı öneriler sunduğu aktarıldı.

    "MÜZAKERE SÜRECİ HAKKINDA BAZI ÖNERİLERİNİ DİLE GETİRDİ"

    Yapılan açıklamada, "Bennett, bir dizi yabancı ülkenin liderleriyle temaslarını dikkate alarak Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakere süreci hakkında bazı öneriler dile getirdi. Putin, müzakerelere ve Donbass'ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin bilgiler aktardı" denildi.

    TAZİYELERİNİ İLETTİ

    Açıklamada ayrıca, Putin’in İsrail'de dün bıçaklı saldırıda 4 kişinin ölümüyle ilgili İsrail Başbakanı Bennett'e taziyelerini ilettiği de aktarıldı.

    Putin ve Bennett, Ukrayna daki durumu görüştü #1


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