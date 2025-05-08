Putin, yeni seçilen Papa 14’üncü Leo'yu tebrik etti

DHA

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yeni Papa Robert Prevost’u seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

"RUSYA İLE VATİKAN ARASINDAKİ YAPICI DİYALOĞUN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Putin mesajında, “Rusya ile Vatikan arasındaki yapıcı diyaloğun ve iş birliğinin, ortak Hristiyan değerlerimiz zemininde güçlenerek süreceğine inanıyorum. Size bu kutsal görevinizde başarı, sağlık ve huzur diliyorum” ifadelerine yer verdi.