Putin'den Oreşnik sistemlerinin testlerine ilişkin açıklama

DHA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken gözlerRusya'dan gelecek yeni hamleye çevrildi.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüşmesinde dikkat çeken açıklamada bulundu.

SİSTEMLER ÜRETİME GİRECEK

Putin görüşmede, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edilmesinden dolayı Savunma Bakanlığı yetkililerini tebrik etti.

Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğini ifade etti.

Görüşme kapsamında yapılan açıklamada, Rusya’nın Oreşnik dışında yeni sistemler geliştirdiğini ve test aşamalarından geçtikten sonra bu sistemlerin de üretime gireceği vurgulandı.