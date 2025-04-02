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Rusya'da askeri hareketlilik sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir çağrı geldi.

Bu çağrı ise 18-30 yaş aralığındaki 160 bin erkeğin askere katılımıyla alakalı.

Putin, 160 bin erkeğin askere katılmasını istedi.

Bu sayı, Rusya'nın 2011'den bu yana ordusunu genişletme yolunda attığı adımlar kapsamında kaydettiği en yüksek sayı oldu.

CELP DÖNEMİ NE ZAMAN

Putin, geçtiğimiz aylarda, Rus ordusunun toplam büyüklüğünü yaklaşık 2,39 milyona, aktif asker sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini söylemişti.

Celp dönemi 1 Nisan ile 15 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl zorunlu askerlik yaşı üst sınırı 27’den 30’a çıkarılmıştı.

Bu da celp havuzunu genişletti. Bildirimler hem geleneksel posta yoluyla hem de devletin dijital hizmet platformu Gosuslugi üzerinden gönderiliyor.

RUS ORDUSU GENİŞLİYOR

BBC'nin haberine göre; önümüzdeki üç yıl içerisinde 180 bin kişilik bir artış olacak.

Rusya, ilkbahar ve sonbaharda askere alım yapıyor ancak son çağrıda 160 bin genç erkeğin yer alması, 2024'teki aynı döneme göre daha yüksek bir sayıyı temsil ediyor.

PUTİN NEDEN ORDUYU GENİŞLETİYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta verdiği asker kaybı 100 bini aştı. Gerçek rakamların bunun iki katına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Moskova yönetimi yalnızca zorunlu askerlerle yetinmeyip sözleşmeli asker alımına da hız verdi ve Kuzey Kore’den de binlerce asker temin etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Aralık 2023’te yapılan asker artışını “Ukrayna savaşı ve NATO’nun genişleyen tehdidi”yle gerekçelendirmişti. NATO’nun Ukrayna işgali sonrası İsveç ve Finlandiya’yı da üyeliğe kabul etmesi, Rusya ile NATO arasındaki gerilimi artırdı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ottawa Anlaşması’ndan çekilerek kara mayını kullanımına geri döneceğini duyurdu. Bu adım, iki hafta önce Polonya ve Baltık ülkelerinin benzer kararlar almasının ardından geldi. Finlandiya ayrıca savunma harcamalarını 2024’te GSYİH’nin yüzde 3’üne çıkaracağını açıkladı.

HEM POSTA HEM MESAJ GÖNDERİLECEK

Geçtiğimiz yılın başından itibaren orduya katılacak genç erkek havuzu genişletilerek, maksimum yaş sınırı 27'den 30'a çıkarıldı.

Rusya'daki genç erkeklere posta yoluyla gönderilen çağrı bildirimlerinin yanı sıra, devlet hizmetlerinin internet sitesi Gosuslugi üzerinden de bildirimler gönderilecek.

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'yı ele geçirme emrini verdiğinden bu yana ordunun boyutunu üç kat artırdı.

"UKRAYNA'DA SAVAŞA GÖNDERİLMEYECEKLER"

Tümamiral Yardımcısı Vladimir Tsimlyansky, yeni askerlerin Rusya'nın "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı Ukrayna'da savaşmaya gönderilmeyeceğini söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın güneydeki Herson kentinde bulunan bir elektrik tesisine düzenlediği saldırı sonucu 45 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna ile ABD'nin aracılık ettiği tam bir ateşkesi reddetmiş olsa da, Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırmayı bırakmayı kabul ettiğini söylüyor.