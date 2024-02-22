Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan yanıt: Bunamış, işe yaramayan moruk

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ettiği küfür, Moskova'yı küplere bindirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'a sert ifadelerle yüklendi.

Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuşan Peskov, Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamaların "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.

"Putin'i rahatsız etmez: ABD için utanç verici"

Peskov, açıklamasında ABD Başkanı'na tepki gösterdi:

ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici.



Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor.