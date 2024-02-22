Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan yanıt: Bunamış, işe yaramayan moruk

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ettiği küfür, Moskova'yı küplere bindirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'a sert ifadelerle yüklendi.
Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuşan Peskov, Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamaların "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.
"Putin'i rahatsız etmez: ABD için utanç verici"
Peskov, açıklamasında ABD Başkanı'na tepki gösterdi:
ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici.
Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor.
"Bunamış, moruk..."
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor.
Biden'dan Putin'e ağır küfür
The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik "o... çocuğu" diyerek küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış