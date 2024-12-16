Rakkalı Arap aşiretlerinden 'PKK/YPG' değerlendirmesi: Topraklarımızı kurtaracağız

AA

Rakkalı Arap aşiretlerinin temsilcileri tarafından PKK/YPG'ye yönelik açıklama çok konuşuldu...

Temsilciler, PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi.

"RAKKALILARDAN ÖRGÜTTEN HEMEN AYRILMALARINI İSTİYORUZ"

Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz.

Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." ifadelerinde bulundu.

"RAKKA, SURİYE'NİN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Madan, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini kesmesini isteyen Madan, kentin teröristlerden temizlenmesiyle halkın evlerine döneceklerini belirtti.

"ORTAK DURUŞ SERGİLEDİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUZ"

Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." ifadesinde bulundu.

"BİZ, BU KATİL ÇETEYİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

PKK/YPG'li teröristlerin, rejimin yıkılmasıyla sokaklara dökülen Rakkalılara silahla saldırdıklarını hatırlatan Ebu Nur, şöyle konuştu:

Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür.

Öte yandan, Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.