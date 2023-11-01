Refah Sınır Kapısı ağır yaralı Gazzeliler için açılacak

İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralılardan bazıları tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.
Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın medya direktörü olan Vail Ebu Muhsin, İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinlilerin çarşamba günü Refah Sınır Kapısı'ndan tedavi için Mısır’daki hastanelere sevk edileceğini açıkladı.
81 yaralı nakledilecek
İsrail Sınır ve Geçişler Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail'i bilgilendirdi.
Mısır'ın El Arish şehrinden bir sağlık yetkilisi ise sağlık ekiplerinin Gazze'den gelen yaralıları gelir gelmez incelemek ve gönderilecekleri hastaneleri belirlemek için sınır kapısında hazır olacağını belirtti.
Mısır ordusu da kapıyı geçişlere açmadan önce bölgede tanklarla önlemleri artırdı.
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