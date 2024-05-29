Refah'a kanlı saldırılarda ABD'nin tavrı: Netanyahu bütün dünyayı öldürse, onu yine konuştururlar İsrail'in devam eden katliam politikası sonrası gözler Washington'a çevrildi. Gazeteci Yavuz Atalay, "Netanyahu'yu onurlandırmak istiyorlar" dedi.

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Özel Haber

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen, Refah'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. ABD'nin nasıl bir tepki göstereceği merak konusuydu.

Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilere hava saldırılarında onlarca can kaybı yaşandı.

ABD'den "Ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı." açıklaması geldi. Akşam gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Amerikan kamuoyundaki son durumu Ensonhaber yayınında anlattı.

ABD'nin İsrail ordusuna silah sevkiyatını geciktirdiğini anlatan Atalay, bunun da Tel Aviv'i durdurmaya yetmediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında dikkat çeken ayrıntı

Çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin öldürüldüğü saldırılara işaret eden Atalay, şunları anlattı:

Daha fazlası değil, yaşamaya çalışan masum insanları öldürdüler, üzerlerine bomba attılar. ABD, hatta Biden diyor ki 'Sivillerin öldürülmesinden dolayı üzgünüz.'



Ama devamı çok enteresan. 'İzlenimlerimize göre bu saldırıda İsrail, Hamas'ın iki üst düzey liderini öldürdü' diyorlar.

"Kınıyormuş gibi yapıyorlar"

Atalay, saldırının ABD tarafından "içler acısı" şeklinde tanımlanarak "kınanıyormuş gibi yapıldığını" söyledi.

İsrail Başbakanı için yakalama talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkartılması için başvuruda bulundu.

Tüm bu gelişmeler ışığında Netanyahu, ABD tarafından özel onur konuğu olarak ülkeye davet edildi. Kongre'de konuşması bekleniyor.

"ABD dışında bütün dünyayı öldürse, yine konuştururlar"

Bu durumu "Netanyahu'ya verilen bir kredi" olarak tanımlayan Atalay, şöyle devam etti:

Netanyahu'yu onurlandırmak istiyorlar. Netanyahu, ABD dışında bütün dünyayı öldürse, yine ABD Kongresi onu çağırır ve konuşturur.



ABD Kongresi'nin çok büyük bir kısmı, Netanyahu'dan, yani İsrail lobisinden gelen paralarla seçim kampanyasını yürütüyor. Neticesinde İsrail'in ablukası altına girmiş oluyorsunuz.

"Netanyahu suçlu bulunursa bir sonraki adım ABD Başkanı olacaktır"