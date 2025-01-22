Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EŞYALAR İSRAİL'İN YIKTIĞI EVİN ENKAZINDA KALMIŞTI

Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Ebu Taha, çocuklarının, İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

SİNVAR'IN, EVİNDE 'ŞEHİT DÜŞMESİNİN' KENDİSİ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDUĞUNU VURGULADI

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı belgelendi.

NE OLMUŞTU

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.