Reuters analizi: İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

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Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Orta Doğu topraklarında güç dengeleri değişti.

Suriye'de kurulan özgür devlete sürecin başından beri destek veren Türkiye, bölgede yadsınamayacak bir güç haline geldi.

Türkiye ve Ahmed eş-Şara yönetimi arasındaki iş birlikleri de, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu sağlamlaştırdı.

İsrail ise, Türkiye'nin büyüyen gücü karşısında adeta alarma geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde atılan adımlarla bölgede önemli bir aktör haline gelen Türkiye, İsrail yönetimi için büyük bir tehdit olarak görülüyor.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU TÜRKİYE"

Türkiye'nin İsrail üzerinde yarattığı bu korku, dünya basının da gözünden kaçmadı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye'de ve Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmelerden endişelenen İsrail'in siyasi durumu hakkında, "İsrail’in en büyük korkusu Türkiye" başlığıyla bir analiz gerçekleştirdi.

"SINIRLARIMIZ İÇİN BİR TEHDİT"

Reuters haber ajansına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynak, İsrail'in Suriye'yi zayıf ve merkezden uzak tutmak için ABD nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü ve Türkiye'nin artan nüfuzuna karşı Rusya'nın askeri üslerini burada tutmasına izin verdiğini söyledi.

Kaynaklar, Türkiye'nin İsrail ile sık sık gerilen ilişkilerinin Gazze savaşı sırasında ciddi bir gerginlik yaşadığını ve İsrailli yetkililerin Washington'a Suriye'nin Ankara tarafından desteklenen yeni yöneticilerinin İsrail sınırları için bir tehdit oluşturduğunu söylediğini aktardı.

İSRAİL ABD'DEN YARDIM TALEP EDİYOR

Lobi faaliyetleri, Beşar Esad'ı deviren muhaliflerin, parçalanmış devleti istikrara kavuşturmaya ve Washington'un cezalandırıcı yaptırımları kaldırmasını sağlamaya çalıştığı Suriye için kritik bir dönemeçte, İsrail'in ABD politikasını etkilemek için yoğun bir kampanya yürüttüğüne işaret ediyor.

Üç ABD'li kaynak ve temasları bilen bir başka kişi, İsrail'in görüşlerini şubat ayında Washington'da yapılan toplantılarda ve daha sonra İsrail'de ABD Kongre temsilcileriyle yapılan toplantılarda üst düzey ABD'li yetkililere ilettiğini söyledi.

"BEYAZ KİTAP" DAĞITILDI

Kaynaklardan ikisi, ana noktaların İsrailli bir “beyaz kitapta” bazı üst düzey ABD'li yetkililere de dağıtıldığını belirtti.

Tüm kaynaklar diplomatik hassasiyetler nedeniyle isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştu.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Century International'da çalışan Aron Lund, İsrail'in en büyük korkusunun, Türkiye'nin Suriye'deki yeni düzeni koruması ve bunun da Hamas ve diğer militanlar için bir üs haline gelmesi olduğunu söyledi.

Lund, İsrail'in ABD'nin düşüncelerini etkileme şansının yüksek olduğunu söyledi ve yeni yönetimi çılgınca İsrail yanlısı olarak tanımladı. Lund, “Suriye şu anda Trump'ın radarında bile değil. Düşük öncelikli ve doldurulması gereken bir politika boşluğu var” dedi.

İSRAİL İSTİHBARATI TÜRKÇE BİLEN PERSONEL ARIYOR

Geçtiğimiz günlerde İsrail basını, İsrail iç istihbarat teşkliatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladığını duyurmuştu.

Jfeed haber sitesindeki haberde şu ifadelere yer verilmişti.