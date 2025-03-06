Reuters: Türkiye gerekirse Ukrayna'ya asker gönderebilir

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Tüm dünya Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren geniş çaplı savaştan gelecek ateşkes haberini bekliyor.

Barış süreci, Beyaz Saray'da yaşanan Donald Trump ve Vladimir Zelensky tartışmasının arkasından sekteye uğramıştı.

Bu süreçte Rusya ve ABD'nin acımasızca hedef aldığı Ukrayna'ya Türkiye destek vermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere'de Ukrayna konulu toplantı düzenlenmiş ve toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış müzakerelerine ev sahipliği yapmayı teklif etmişti.

TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'YA ASKER YARDIMI

Yaşananların akabinde, Türkiye'nin NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuna sahip ülkesi olarak Ukrayna'da olası bir barış gücü misyonuna katkı sağlamayı değerlendirebileceği ileri sürüldü.

Reuters'un haberine göre, Ukrayna ve Türkiye ilişkilerine dair konuşan Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Bölgesel istikrar ve barışın sağlanması için gerekli görülmesi halinde katkı sağlama konusu değerlendirilecek ve ilgili taraflarla birlikte ele alınacaktır." açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE VE FRANSA DA ASKER GÖNDEREBİLİR

Haberde, İngiltere ve Fransa'nın, Ukrayna'da gelecekteki bir barış anlaşmasının ardından ateşkesi izlemek için asker göndermeyi görüştüğü belirtilirken, Washington yönetimi ABD askerlerinin katılmayacağını açıkladı.

Ukrayna, herhangi bir barış anlaşmasının sahada güçlü bir güvenlik gücü gerektirdiğini ifade ederken, Moskova NATO üyesi ülkelerin güçlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor. ABD eski Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın böyle bir plana onay verebileceğini öne sürdü.

ATEŞKES SONRASI ASKERİ YARDIM GÜNDEME GELEBİLİR

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, Türkiye'nin olası bir konuşlandırma için görüşmelerinin henüz kavramsal aşamada olduğunu ve herhangi bir somut karar alınmadığını belirtti.

"Konsept henüz net olarak tanımlanmadı." diyen yetkili, Türkiye'nin asker göndermesi durumunda bunun ancak Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes ilan edilmesi sonrasında gerçekleşebileceğini ve ilk aşamada konuşlandırılacak birliklerin çatışmaya girmeyen, ateşkesi izleyen unsurlar olacağını vurguladı.