Reuters'ın objektifinden Kürt ninjalar

Erbil'de 3 ay önce kurulan 50 kişilik Ninja ekibi uluslararası yarışmalara katılmak ve dünyanın en tanınan ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, Erbil'de kurulan 50 kişilik ninja ekibini görüntüledi.

Erbil'e bağlı Soran'ın dağlık bölgelerinde antrenman yapan ninjalar akrobasi ve yakın dövüş teknikleri üzerine çalışıyor.

DOĞADA ÇALIŞMANIN FARKI

Ninja koçu Sherzad Muslih Ali, "Doğa ve kapalı salonda çalışmanın farkı şu: Salonların dört duvarı vardır ve dört duvar arasında hiçbir şey olmaz" dedi. Ali, "Doğada çalışmak daha iyidir çünkü hem zihinsel hem de fiziksel olarak iklime uyum sağlamanız gerekir. Bir ninjanın her hava durumuyla mücadele edebilmesi için soğukta, sıcakta ve ortasında çalışması gerekir" diye konuştu.

ATEŞ VE MIZRAK EKİ

Japonyanın geleneksel dövüş sanatı üzerine çalışan Soran Ninja Ekibi, çalışmaların bağırma, ateş ve mızrakları da entegre ediyor.

NİNJA NEDİR

Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13'üncü -14'üncü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi. Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.