Riyad’da Terim ve Jesus'un düellosunda kazanan çıkmadı

İHA

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Türk teknik direktör Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab ile Portekizli meslektaşı Jorge Jesus’un başında olduğu Al Hilal, nefes kesen derbide yenişemedi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

RİYAD'DA GOL DÜELLOSU

29. hafta mücadelesinde Al Hilal’in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın perdesi erken açıldı. Konuk ekip Al Shabab, henüz 7. dakikada Podence’in ayağından bulduğu golle öne geçti. Al Hilal, 31. dakikada Milinkovic-Savic’in golüyle skora denge getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Salem Al Dawsari’nin golüyle üstünlüğü ele aldı. Ancak mücadelede son sözü 68. dakikada Al Shwirekh söyledi ve skor tabelasını 2-2’ye sabitledi.

TERİM'Lİ AL HİLAL, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Riyad derbisinde puanlar paylaşılırken, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Al Hilal zirve yarışında önemli bir iki puan bıraktı. Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 62’ye, Al Shabab ise 51’e yükseltti. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim’in öğrencileri, ligin altıncı basamağındaki yerini korudu.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, ligde son 9 maçta bileği bükülmeden 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans sergiliyor.