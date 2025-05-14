Robert De Niro, Cannes'da Trump'ı hedef aldı

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Sinema sektörünün en prestijli yapıtlarının ödüllendirildiği Cannes Film Festivali, bu yıl ilginç bir protestoya sahne oldu.

Bu yıl 78.'ncisi düzenlenen festivalde, Onursal Altın Palmiye ödülünü alan 81 yaşındaki ünlü oyuncu Robert De Niro, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

TRUMP'A KAN KUSTU

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde ABD dışında çekilen tüm filmlerden yüzde 100 vergi alınacağını açıklamıştı.

Trump'ın bu hareketine adeta kan kusan De Niro, Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"DEMOKRASİ İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Fransa'nın Cannes kentindeki Grand Lumière salonunda büyük alkış alan konuşmasında Robert De Niro; "Ülkemde, bir zamanlar doğal kabul ettiğimiz demokrasi için artık canla başla mücadele ediyoruz. Bu yalnızca ABD'yi değil, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü sanat; insanları bir araya getiren, gerçeği arayan, çeşitliliği kucaklayan bir potadır. Bu yüzden sanat, baskıcı rejimler için bir tehdittir." dedi.

"ABD'NİN KÜLTÜRSÜZ BAŞKANI"

De Niro, sözlerine şöyle devam etti;

"ABD'nin kültürsüz başkanı, kendisini kültür kurumlarının başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime yapılan fonları kesti. Çünkü otokratlar ve faşistler, sanattan korkar.

"YARATICILIĞA FİYAT BİÇEMEZSİNİZ AMA VERGİ KOYABİLİRSİNİZ"

Yaratıcılığa bir fiyat biçemezsiniz ama anlaşılan o ki üzerine gümrük vergisi koyabilirsiniz. Bu kabul edilemez.

Bu saldırılar sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Bir film gibi kenara çekilip izleyemeyiz. Harekete geçmeliyiz hem de şimdi."

KÜFÜRLER ETMİŞTİ

De Niro, en büyük Trump karşıtı sanatçılar arasında yer alıyor.

2016 yılında yaptığı bir konuşmada Trump için "pervasız aptal", "domuz", "köpek" ve "serseri" gibi ifadeler sarfeden De Niro, 'Trump'ı yumruklamak isterdim' açıklamasında bulunmuştu.

2018 yılında tiyatronun Oscar Ödülleri olarak nitelendirilen Tony Ödülleri töreninde de Trump'ı hedef alan De Niro, başkana küfürler savurmuştu:

'Artık kahrolsun, Trump zamanı geçti. Şimdi …tir Trump.'