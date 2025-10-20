Robert De Niro yine Donald Trump'a karşı: Protestolara devam etmeliyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de Başkan Donald Trump yine protestoların hedefinde.

Hafta sonu milyonlarca kişi, "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında bir araya geldi.

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi, ABD genelinde yapıldı.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.

"No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

DE NIRO YİNE TRUMP'IN KARŞISINDA

Halk sokaklara dökülürken Trump'a ilk başkanlık döneminden bu yana karşı çıkan Hollywood yıldızları da sahnede.

Onların en önde geleni ise tüm dünyanın tanıdığı ünlü aktör Robert De Niro...

PROTESTOLARA DEVAM ÇAĞRISI

Sokağa dökülen Trump muhaliflerine destek veren Robert De Niro, protestolardan sonra yaptığı değerlendirmelerde protestolara devam çağrısını da ihmal etmedi.

Oscar'lı yıldız; "Bırakamayız. Ona müsamaha gösteremeyiz. Çünkü Beyaz Saray'dan ayrılmayacak. Beyaz Saray'dan ayrılmak istemiyor. Herkesin onun hakkında, 'Bunu yapacak, şunu yapacak' diye düşünmesi, sadece kendini kandırmasıdır.

Cumhuriyetçiler biliyorlar ama yine de katlanıyorlar. Bu klasik bir zorbalık durumu" diyen Robert De Niro; "Onunla yüzleşmeli, mücadele etmeli, onu geri püskürtmeli ve onu susturmalısınız." ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARIN BAŞINDA DA ROL ALMIŞTI

Robert De Niro, 'No Kings' hareketini desteklemek için 9 Ekim'de, siyasi aktivist grup Indivisible'ın TikTok hesabında yayınlanan bir videoda yer alarak, insanları protestolara katılmaya teşvik etmişti.

"KRAL BİRİNCİ DONALD"

De Niro şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asıl 'No Kings' (Krallara Hayır) protestosu 250 yıl önceydi. Amerikalılar, Kral III. George'un yönetimi altında yaşamak istemediklerine karar verdiler. Bağımsızlıklarını ilan ettiler ve demokrasi için kanlı bir savaş verdiler. O zamandan beri iki buçuk asırdır demokrasiye sahibiz. Çoğu zaman zorlu, bazen karmaşık, her zaman elzem.

Şimdi onu elimizden almak isteyen bir kral adayı var: Kral Birinci Donald. Boş verin. Bu sefer tekrar ayağa kalkıyoruz ve şiddet içermeyen bir şekilde sesimizi yükselterek 'Kral Yok' diyoruz."