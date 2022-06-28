Rolf Buchholz, vücut modifikasyonlarıyla dikkat çekiyor

62 yaşındaki Buchholz'un, yıllar önceki fotoğrafıyla kıyaslandığında, yaşadığı değişim ortaya çıktı. Buchholz, "İnsanlar, şeytan olduğumu düşünüyor" dedi.

Almanya vatandaşı Rolf Buchholz, vücudunda yaptığı değişikliklerle Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

Buchholz, yaşadığı olağanüstü değişimle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Büyük değişim

Dortmund'da yaşayan 62 yaşındaki Buchholz, 20 yıl önceki görünümüne ilişkin denizde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Buchholz'un vücudunda, alnına yerleştirilen boynuzlar ve ikiye bölünmüş dili dahil, 500'den fazla modifikasyon bulunuyor.

"Şeytan olduğumu düşünüyorlar"

Yıllar önceki söz konusu fotoğrafıyla kıyaslandığında, Alman vatandaşının tanınmaz hale geldiği görüldü.

Daha önceki bir açıklamasında Buchholz, "Birçok insan benim şeytan olduğumu düşünüyor ama ben öyle olduğuma inanmıyorum." ifadesini kullanmıştı.

"En ünlü vücut modifikasyonlarım boynuz implantlarım"

Mirror'ın haberine göre, vücut modifikasyonlarını sevdiğini söyleyen Rolf Buchholz, "Eğlenceliydiler, bu yüzden giderek daha fazlasını yapmaya başladım. Bir gün, başka rekortmenlerle tanıştığımda rekor kırabileceğimi gördüm çünkü onlardan daha fazla piercingim olduğunu fark ettim." dedi.

Buchholz, "Sanırım en ünlü vücut modifikasyonlarım boynuz implantlarım. Onlar gerçekten büyük." diye ekledi.