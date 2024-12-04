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Haber Merkezi

İsrail askerleri bir yılı aşkın süredir Gazze topraklarını işgal ediyor.

Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden sokakları kanla yıkayan İsrail ordusu 43 binden fazla masumun yaşam hakkını gasbetti.

İsrail'in kanlı soykırım saldırıları, dünyanın dört bir yanında tepki görüyor.

ÖDÜL TÖRENİNDE GAZZE VURGUSU

Dünyaca ünlü isimlerin bazıları bu katliama sessiz kalırken, bir kısmı ise İsrail'i açıkça protesto ediyor.

İngiltere'de müzik sektörünün en iyilerinin ödül aldığını Rolling Stones ödül töreninde, Gazze'de yaşanan katliam hatırlatıldı.

İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. grubundan Carlos O'Connell, ödül almak için çıktığı sahnede İsrail'i protesto etti.

Ödül konuşması yapan O'Connel, "Bütün gece bunun ilk kez söylenecek olması biraz tuhaf ama söyleyeceğim, Özgür Filistin, Özgür Filistin, Özgür Filistin" sloganları attı.