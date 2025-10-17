Romanya'da 8 katlı apartmanda patlama: 3 ölü 13 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te, 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 13 YARALI

Romanya Sağlık Bakanlığı, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

GAZ AKIŞI KESİLDİ, PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, bölgede tedbir amaçlı gaz akışı kesildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.