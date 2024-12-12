Romanya’da hayvanat bahçesindeki kaplan bakıcısını öldürdü

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Romanya’da korkunç olay...

Romanya’nın Pitesti Hayvanat Bahçesi'nde çalışan 52 yaşındaki hayvanat bahçesi görevlisi, bakıcı olduğu kaplanın kafesine girdi.

Agresif olduğu bilinen kaplan, güvenlik prosedürlerine uymadığı tespit edilen bakıcıya saldırdı.

BAKICISINI ÖLDÜRDÜ

Kaplan, bakıcısının kafasını ısırarak ölmesine neden oldu.

Pitesti Belediyesi temsilcilerinin ifade ettiğine göre, prosedür gereği, bakıcının temizlik sırasında kaplanı yüksek çitlerle korunan bir avluya çıkarması ve ardından kafesi bir güvenlik kapısıyla kapatması gerekiyordu.

Ancak güvenlik kapısını kapatmayı unutarak bu tedbire uymayan görevli, kaplanın kafesine geri girmesinin ardından başından ısırıldı.

GÜVENLİĞİ ARTIRACAKLAR

Olayın ardından hayvanat bahçesine acil durum ekiplerinin çağrıldığı, ancak adamın kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından, Pitesti Hayvanat Bahçesi temsilcileri, gelecekte benzer saldırıları önlemek amacıyla güvenlik prosedürlerinin önümüzdeki haftalarda kökten değiştirileceğini söyledi.