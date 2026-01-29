Romanya’da PAOK taraftarlarını taşıyan minibüsün yaptığı kazada 'direksiyon kilitlendi' iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’da oynanacak karşılaşma için yola çıkan PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya’da tır ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada minibüste bulunan 10 kişiden 7’si olay yerinde yaşamını yitirdi.

E70 OTOYOLUNDA CAN PAZARI

Kaza, Romanya’nın batısında Caransebeș ile Lugojel yerleşimleri arasındaki E70 otoyolunda meydana geldi. Yunanistan’dan Fransa’ya doğru seyir halinde olan minibüs, karşı yönden gelen tır ile yüksek hızda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs adeta parçalanırken, bazı yolcuların ilk temas anında araçtan yola savrulduğu anlar kameralara yansıdı.

7 YUNAN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

27 Ocak’ta meydana gelen kazada, 7 PAOK taraftarı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişinin bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu açıklandı.

YUNANİSTAN'DAN VE KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle” ifadelerini kullandı.

PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis ise yaşananları “tarifsiz bir trajedi” olarak nitelendirdi.

PAOK’un rakibi Olimpik Lyon kulübü de yayımladığı mesajla hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

KAZAYA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kazaya dair soruşturma sürerken yaralıları Romanya’da ziyaret eden doktor Dimitris Koukoulas’tan, dikkat çekici bir açıklama geldi. Koukoulas, yaralılardan birinin kendisine verdiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

"ŞERİT TAKİP SİSTEMİ, DİREKSİYONU KİLİTLEDİ"

Yaralının ifadesine göre, sollama sırasında minibüsün “Lane Assistance” (Şerit Takip Sistemi) devreye girdi. Sistem, şerit değişimini şeritten çıkma olarak algılayarak direksiyona müdahale etti ve kontrol kaybına yol açtı. Bu müdahalenin, aracın tekrar sağ şeride dönmesini engellediği ve karşıdan gelen tırla kafa kafaya çarpışmaya neden olduğu öne sürüldü.

Kazanın kesin nedeni, Romanya makamlarının teknik incelemelerinin ardından netlik kazanacak.