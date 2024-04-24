Rus askerleri, Karabağ'dan çekilirken görüntülendi Görev süresi 2025'te sona ermesi beklenen Rus askerleri, Karabağ'ı terk etti. Bölgeden ayrılan askerlerin oluşturduğu konvoy görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü askerleri, bölgeden ayrılmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, çekilmeye ilişkin haberlerin doğruluğunu teyit etti.

Rus ordusuna bağlı birlikler, görevleriyle ilgili öngörülen bitiş süresinden önce Karabağ'dan ayrılıyor.

Rus askerleri ayrılıyor

Söz konusu bölgeden çekilen Rus askeri hareketliliğine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Rus zırhlı araçlarının konvoy halinde Karabağ'dan ayrıldığına ilişkin anlar yer alıyor.

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona erdi.

Karabağ'a yerleşme süreci

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye bin 960 askerden oluşan ve Rus Barış Gücü diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirildi.

2025'ten önce terk etmeye başladılar

Beş yıl süreyle yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu.