Rus casus Anna Chapman'dan itiraflar: Cinsellik silahım oldu

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Gerçek adı Anna Vasilyevna Kuşenko olan Anna Chapman, ajanlık yapmak adına Rusya tarafından İngiltere'ye gönderildi.

Burada Alex Chapman ile evlenerek Anna Chapman adını alan casus, 2010 yılında FBI tarafından yürütülen federal soruşturmada ifşa oldu.

Rus Dış İstihbarat Servisi'nin ifşa haberini almasıyla "Kızıl Ajan" lakaplı Anna'nın görevi de sonlandırıldı.

CASUSLUK ANILARINI YAZDI

Ülkesine döndükten sonra mankenlik ve sunuculuk yapmaya başlayan ajanın güzelliği tüm dünyanın ilgisini çekti.

Bir dönemin en popüler kadınları arasına giren Anna Chapman, casusluk süreci boyunca yaşadıklarını kaleme aldı.

"LORDLAR, ŞEYHLER ELLERİMİ ÖPÜYORDU"

“Bondianna” ismini verdiği kitabında bilgi almak için görüştüğü lord ve şeyhlerden bahseden Anna, ilginç itiraflada bulundu.

Cinselliği sayesinde çevresindekileri kandırmanın kolay olduğunu belirten kızıl ajan dizelerinde, “Lordlar ile şeyhler her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vadediyorlardı.” ifadelerine yer verdi.

"CİNSELLİK SİLAHIM OLDU"

Görünüşü ve çevresi sayesinde Rus ajanı olarak işe girebildiğini itiraf eden casus Anna, gizli silahının cinsellik olduğunu belirtti.