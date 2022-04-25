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    Rus hemşireler, askerlere moral verdi

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi

    Operasyona katılan askerlere, hemşireler tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:39
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    Rus güçleri, Ukrayna topraklarında çatışmalara devam ediyor.

    Rusya ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ın yanı sıra ülkenin güneyinde de kontrol sağlamak istiyor.

    Hemşirelerden moral ziyareti

    İki ülkenin askerleri arasında karşılıklı saldırılar yaşanırken Rus hemşireler, askerlere moral ziyaretinde bulundu.

    Ziyaret sırasında hemşireler, askerlerle bir süre ayaküstü sohbet etti. Öte yandan Rus askeri araçlarına yazılan Z harfinin, hemşirelerin kıyafetinde de bulunması dikkat çekti.

    Askerlere yiyecek dağıttılar

    Hemşireler, Paskalya için pişirilen ve geleneksel sütlü çörek olarak bilinen Paska adındaki yiyeceklerden Rus askerlere dağıttı.

    Yiyecek dağıtımının ardından hemşirelerin, askeri araçları el sallayarak uğurladığı görüldü.

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi ViDEO

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi #1

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi #2

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi #3

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi #4

    Rus hemşireler, askerlere moral verdi #5


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