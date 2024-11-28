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AA

Rusya-Ukrayna savaşında şiddet artıyor.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, savaşa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Galuşçenko yaptığı paylaşımda, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığını duyurdu.

"ENERJİ ALTYAPISI BÜYÜK SALDIRI ALTINDA"

Galuşçenko paylaşımında, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun ülkede acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdiğini aktaran Galuşçenko, saldırılar ve elektrik kesintilerine ilişkin detayların "güvenlik durumu izin verdiğinde" açığa kavuşturulacağını kaydetti.

FÜZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeleri fırlattığı bildirildi.

Ülkeye yönelik yoğun füze saldırısının devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu.