Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu yaşanan yıkım fotoğraflarla görüntülendi.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride bırakıldı.

24 Şubat tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan saldırılar kesintisiz devam ediyor.

Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentini bombardımanlara maruz bırakırken, saldırıların en fazla yaşandığı Mariupol'de çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Ukrayna'daki yıkım görüntülendi

Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi.

Fotoğrafta Ukrayna askerlerine ait mühimmat görülüyor.

Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna