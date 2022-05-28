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    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu yaşanan yıkım fotoğraflarla görüntülendi.
    • 28.05.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 09:29
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    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna

    Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride bırakıldı.

    24 Şubat tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan saldırılar kesintisiz devam ediyor.

    Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentini bombardımanlara maruz bırakırken, saldırıların en fazla yaşandığı Mariupol'de çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

    Ukrayna'daki yıkım görüntülendi

    Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi.

    Fotoğrafta Ukrayna askerlerine ait mühimmat görülüyor.

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #1

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #2

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #3

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #4

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #5

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #6

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #7

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #8

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #9

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #10

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #11

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna #12


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