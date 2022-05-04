Rus saldırılarında ölen Ukraynalıların cesetleri aranıyor

Ukrayna'da Rus askerlerinin saldırısı sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenlerinin arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2 ayı aşkın süredir devam ederken yerlerinden olan olan Ukraynalıların yanı sıra yüzlerce de sivil saldırılarda yaşamını yitirdi.

Cesetlere rastlanıyor

AA'nın haberine göre, başkent Kiev'e 45 kilometre mesafedeki Vışegrad köyünde orta yaşlarındaki bir sivilin cesedine rastlandı.

Köy sakinlerinin de katılımıyla gerekli incelemeler yapıldı.

Torbaya konulan ceset, kayıt için hastaneye götürüldü.

"Saldırılarda ölen sivillerin cesetlerine her gün rastlıyoruz"

Buça Bölge Polis Merkezi basın sorumlusu Alina Podreyko, yaptığı açıklamada, bölgedeki kent ve köylerde Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerine her gün rastladıklarını söyledi.

Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirten Podreyko, "Nova Buda köyünde dün 69 yaşındaki bir kadının cesedini bulduk. Şibino köyünde de 2 cesede rastlandı. Bunların arasında şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle 10 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir erkeğin cesedine rastlandı." dedi.

Birçok sivilin kayıp olduğunu aktaran Podreyko, kayıpların bulunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.