Rusya: ABD-İsrail, İran savaşından endişe duyuyoruz

Dünya'nın gözü Orta Doğu hattında...

ABD ile İran arasında uzun süren gerilimler sonrası başlayan müzakereler, anlaşma adına umut olmuştu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

Fakat, 28 Şubat'ta ABD-İsrail İran arasında savaş başladı.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Savaşların gölgesinde dünya siyasilerinden, peş peşe açıklamalar geldi.

Bu kapsamda, Rusya Dışişleri Bakanlığı barış çağrısında bulundu.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakanlık, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumu sonucunda silahlı çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasından endişe duyuyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in egemen bir devlet olan İran'ın liderlerini öldürmek dahil olmak üzere en vicdansız yöntemlerle İran'da rejim değişikliği peşinde olduğunu aktaran Bakanlık, ABD ve İsrail'in bunun ötesinde İran ile Arap komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini bozmaya çalıştığını ifade etti.

"SİVİL VE SİVİL ALTYAPI KORUNMALI"

Tüm tarafların saldırılarını derhal durdurması talep eden Bakanlık, "Bölgedeki tüm ülkelerde sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için kapsamlı önlemlerin şartsız bir öncelik olarak benimsenmesini talep ediyoruz." dedi.

Bakanlık, "İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlenen ve onlarca masum çocuğun öldüğü bildirilen saldırı, kesin bir şekilde kınanmalıdır.

"DİPLOMATİK YOLA DÖNMEYE ÇAĞRIYORUZ"

İran'da veya Arap devletlerinde olsun, sivil tesislere yönelik her türlü saldırı kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır." dedi.

Tarafları, anlaşmazlıklarını çözmek için güç kullanımından vazgeçmeye çağıran Bakanlık, "Tarafları bölgedeki her devletin meşru güvenlik çıkarlarına tam saygı göstererek, tüm çözülmemiş sorunları çözmek için siyasi ve diplomatik yola dönmeye bir kez daha çağırıyoruz." dedi.