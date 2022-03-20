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    Rusya: ABD, Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor

    Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’nin yaptırımlar çerçevesinden Rusya’nın GPS bağlantısını keseceğini belirterek, Rusya'nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini kaydetti.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 04:04
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    Rusya: ABD, Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle birçok alanda ABD tarafından Rusya’ya yaptırımlar geldi.

    Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin yaptığı açıklamada, bu yaptırımlar çerçevesinde ABD’nin, Rusya’ya GPS bağlantısını keseceğini duyurdu.

    "ABD, RUSYA'YI GPS'DEN ÇIKARMAYI PLANLIYOR"

    Rusya’nın Samara kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rogozin, "Bugün, ABD'nin yaptırımlar kapsamında Rusya'yı GPS navigasyonundan çıkarma ihtimalini düşündüğünü biliyor muydunuz? Bundan haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

    "GLONASS VAR, BU YÜZDEN SORUN YOK"

    Bu duruma karşılık kendi alternatiflerinin olduğunu ifade eden Rogozin, "Size 2. soru, bu konuda kendinizi zorlamaya değer mi? Cevap veriyorum, bu konuda kendinizi zorlamamalısınız. Çünkü her akıllı cep telefonunda bu sistem (Glonass) var. GPS’i kapattığınızda Glonass çalışır. GPS ile aynı özelliklere sahip. Bu yüzden sorun yok" dedi.

    Rusya: ABD, Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor #1


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