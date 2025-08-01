Rusya: ABD'nin denizaltıları uzun süredir kontrol altında

Rusya Devlet Duması üyesi ve Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatsky, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yaptığı "Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" açıklamasına yanıt verdi.

"BIRAKIN TRUMP’IN 2 DENİZALTISI BİRAZ YÜZSÜN"

Milletvekili Vodolatsky Rus medyasına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dünya okyanuslarında Amerikan denizaltılarından çok daha fazla sayıda Rus nükleer denizaltısı bulunuyor. O yüzden, bırakın Trump’ın 2 denizaltısı biraz yüzsün. Onlar, uzun süredir kontrol altında. ABD liderinin denizaltılarla ilgili açıklamasına Rusya'nın yanıt vermesine gerek yok. Bizden bir yanıt gelmeyecek, çünkü Donald Trump’ın kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Son birkaç ay gösterdi ki, o görüşünü her gün değiştiriyor"

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: